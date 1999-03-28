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Проститутки Новосибирска, фирмы и индивидуалки города

Девочки на выбор
Харизматичная мадам жаждет встречи сейчас! Жду именно твой звонок.
Проститутки Новосибирска
+79835104048
г. Новосибирск,
Советский  

Возраст: 19

Вес: 55

Рост: 173

Грудь: 2

1 час: 5000
2 часа: 10000
Ночь: 20000
5667
1
0
Кристя ,Октябрьский
Милая красотка хочет встречи! Милый, позвони мне.
Проститутки Новосибирска
+79039356354
г. Новосибирск,
Октябрьский  

Возраст: 24

Вес: 60

Рост: 170

Грудь: 4

1 час: 1499
2 часа: 3000
Ночь: 9000
5666
6
0
Лейла
Харизматичная нимфа хочет встречи. Давай запомин эту ночь.
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+79628799781
г. Новосибирск,
Центральный  

Возраст: 21

Вес: 53

Рост: 169

Грудь: 3

1 час: 5000
2 часа: 10000
Ночь:
5665
6
0
Лана
Милая девочка ждет звонка! Меня ты запомнишь на долго.
Проститутки Новосибирска
+79529109831
г. Новосибирск,
Центральный  

Возраст: 18

Вес: 49

Рост: 165

Грудь: 2

1 час: 4500
2 часа: 9000
Ночь: 22000
5664
6
0
АНАЛ 1300
Горячая малышка жаждет встречи. С нетерпением жду нашей встречи.
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+79529136204
г. Новосибирск,
 

Возраст: 31

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Рост: 175

Грудь: 2

1 час: 1400
2 часа:
Ночь:
5663
3
0
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Сногсшибательная девушка встретится в любое время! Позвони мне скорее.
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+79529029754
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Центральный  

Возраст: 20

Вес: 50

Рост: 167

Грудь: 4

1 час: 4500
2 часа: 9000
Ночь: 27000
5662
6
0
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Миловидная девочка жаждет встречи! Я жду тебя малыш.
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+79232255552
г. Новосибирск,
Заельцовский  

Возраст: 24

Вес: 51

Рост: 170

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1 час: 3500
2 часа: 7000
Ночь: 20000
5661
6
0
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Топовая дамочка готова встретиться! Ты не пожалеешь.
Проститутки Новосибирска
+79039364569
г. Новосибирск,
Железнодорожный  

Возраст: 23

Вес: 50

Рост: 170

Грудь: 2

1 час: 3500
2 часа: 7000
Ночь:
5660
5
0
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Восхитительная нимфа приглашает в гости. С нетерпением жду именно тебя.
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+79658221016
г. Новосибирск,
Октябрьский  

Возраст: 22

Вес: 52

Рост: 170

Грудь: 3

1 час: 3000
2 часа: 6000
Ночь:
5659
4
0
Тая
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Проститутки Новосибирска
+79137365000
г. Новосибирск,
Октябрьский  

Возраст: 24

Вес: 52

Рост: 170

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1 час: 3500
2 часа: 7000
Ночь:
5658
6
0
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Топовая дамочка приглашает в гости сейчас. Позвони мне, пока это не сделал кто нибудь другой.
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+79139208897
г. Новосибирск,
 

Возраст: 20

Вес: 50

Рост: 165

Грудь: 3

1 час: 7000
2 часа: 14000
Ночь:
5657
1
0
Юленька
Хорошенькая малышка жаждет встречи прямо сейчас. Жду нашей встречи, котик.
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+79538066815
г. Новосибирск,
Заельцовский  

Возраст: 23

Вес: 50

Рост: 169

Грудь: 2

1 час: 3000
2 часа: 6000
Ночь:
5656
3
0
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Сногсшибательная девушка ждет тебя. Я уже вся мокренькая.
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+79963801956
г. Новосибирск,
Кировский  

Возраст: 21

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Рост: 169

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2 часа: 7000
Ночь:
5655
6
0
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+79994628624
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Возраст: 22

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Рост: 168

Грудь: 2

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Ночь:
5654
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Харизматичная красотка готова встретиться! Я жду тебя малыш.
Проститутки Новосибирска
+79538066815
г. Новосибирск,
 

Возраст: 20

Вес: 50

Рост: 171

Грудь: 2

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2 часа: 6000
Ночь:
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Миловидная дамочка ждет звонка в любое время! Меня ты запомнишь на долго.
Проститутки Новосибирска
+79538066815
г. Новосибирск,
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Грудь: 1

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0
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+79537686258
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Железнодорожный  

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1 час: 5000
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Ночь:
5651
4
0
Ирэн
Топовая девушка приглашает в гости! Позвони мне.
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+79538066815
г. Новосибирск,
Дзержинский  

Возраст: 19

Вес: 48

Рост: 170

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Ночь: 10000
5650
0
0
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4
0
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+79059339568
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Ночь: 10000
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Возраст: 22

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Рост: 170

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Ночь: 18000
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Возраст: 21

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Рост: 169

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+79538066815
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Возраст: 20

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Рост: 170

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5643
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+79095024269
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Возраст: 21

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Рост: 160

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5642
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Лана
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+79231818780
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Центральный  

Возраст: 18

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Рост: 150

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2 часа: 7000
Ночь:
5641
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+79658221016
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2 часа: 7000
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Ночь: 10000
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Ночь: 10000
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+79538066815
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Калининский  

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+79130093294
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Возраст: 20

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0
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Рост: 170

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+79658221016
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3
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Света
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+79538013067
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3
0
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+79130600066
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0
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5622
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Рост: 170

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0
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0
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5619
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+79538045835
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Ночь:
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0


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