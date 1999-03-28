Проститутки Новосибирска, фирмы и индивидуалки города

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+79835104048
г. Новосибирск,
Советский
Возраст: 19
Вес: 55
Рост: 173
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1 час: 5000
2 часа: 10000
Ночь: 20000
Милая красотка хочет встречи! Милый, позвони мне.
+79039356354
г. Новосибирск,
Октябрьский
Возраст: 24
Вес: 60
Рост: 170
Грудь: 4
1 час: 1499
2 часа: 3000
Ночь: 9000
Харизматичная нимфа хочет встречи. Давай запомин эту ночь.
+79628799781
г. Новосибирск,
Центральный
Возраст: 21
Вес: 53
Рост: 169
Грудь: 3
1 час: 5000
2 часа: 10000
Ночь:
Милая девочка ждет звонка! Меня ты запомнишь на долго.
+79529109831
г. Новосибирск,
Центральный
Возраст: 18
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Грудь: 2
1 час: 4500
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+79529136204
г. Новосибирск,
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Сногсшибательная девушка встретится в любое время! Позвони мне скорее.
+79529029754
г. Новосибирск,
Центральный
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+79232255552
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Железнодорожный
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Ночь:
Восхитительная нимфа приглашает в гости. С нетерпением жду именно тебя.
+79658221016
г. Новосибирск,
Октябрьский
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+79137365000
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+79139208897
г. Новосибирск,
Возраст: 20
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Ночь:
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г. Новосибирск,
Заельцовский
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Железнодорожный
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+79231837141
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Центральный
Возраст: 21
Вес: 51
Рост: 171
Грудь: 2
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Ночь: 10000
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+79059339568
г. Новосибирск,
Железнодорожный
Возраст: 20
Вес: 49
Рост: 171
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1 час: 3000
2 часа: 6000
Ночь: 10000
Сногсшибательная малышка ждет звонка сейчас. С нетерпением жду нашей встречи.
+79137365000
г. Новосибирск,
Октябрьский
Возраст: 22
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Рост: 170
Грудь: 3
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2 часа: 7000
Ночь: 10000
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+79059339568
г. Новосибирск,
Возраст: 21
Вес: 49
Рост: 170
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Ночь: 10000
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+79529334524
г. Новосибирск,
Первомайский
Возраст: 22
Вес: 52
Рост: 170
Грудь: 4
1 час: 5000
2 часа: 10000
Ночь: 18000
Хорошенькая девочка готова приехать в гости! Жду именно твой звонок.
+79538050322
г. Новосибирск,
Кировский
Возраст: 21
Вес: 49
Рост: 169
Грудь: 3
1 час: 3500
2 часа: 7000
Ночь: 10000
Горячая красотка ждет тебя. Жду только тебя.
+79538066815
г. Новосибирск,
Советский
Возраст: 20
Вес: 49
Рост: 170
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1 час: 3000
2 часа: 6000
Ночь: 10000
Харизматичная мадам ждет тебя. Жду нашей встречи, котик.
+79095024269
г. Новосибирск,
Центральный
Возраст: 21
Вес: 49
Рост: 160
Грудь: 2
1 час: 7000
2 часа: 14000
Ночь:
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г. Новосибирск,
Центральный
Возраст: 18
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Восхитительная девушка готова встретиться! С нетерпением жду нашей встречи.
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Возраст: 20
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г. Новосибирск,
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Возраст: 20
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Грудь: 3
1 час: 4000
2 часа: 8000
Ночь: 12000
Раскованная нимфа жаждет встречи! Позвони мне, пока это не сделал кто нибудь другой.
+79137365000
г. Новосибирск,
Центральный
Возраст: 22
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Рост: 171
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2 часа: 7000
Ночь: 10000
Милая мадам ждет тебя. Жду именно твой звонок.
+79930275346
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Первомайский
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г. Новосибирск,
Возраст: 22
Вес: 50
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Железнодорожный
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Ночь:
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г. Новосибирск,
Центральный
Возраст: 29
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Грудь: 2
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Ночь:
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г. Новосибирск,
Железнодорожный
Возраст: 39
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Грудь: 3
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+79130600066
г. Новосибирск,
Центральный
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Ночь:
Миловидная девушка приглашает в гости! Ты не пожалеешь.
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+79331003453
г. Новосибирск,
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Ночь:
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+79232255552
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Ночь: 20000
Хорошенькая малышка жаждет встречи! Я жду тебя малыш.
+79529413444
г. Новосибирск,
Советский
Возраст: 20
Вес: 49
Рост: 168
Грудь: 2
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Ночь:
Горячая нимфа готова встретиться в любое время. Позвони мне скорее.
+79930087938
г. Новосибирск,
Кировский
Возраст: 23
Вес: 55
Рост: 167
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1 час: 3500
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Ночь: 20000
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+79538045835
г. Новосибирск,
Возраст: 19
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Ночь: